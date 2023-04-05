بأرقام لها دلالات على صدرها.. صورة منسوبة لوزيرة فرنسية على مجلة Playboy تثير جدلا (صور)

أضحت وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات الفرنسية مارلين تشيابا، هدفا لانتقادات سياسيين بارزين بسبب ما أشيع عنها أنها نشرت صورا ومقابلة معها على صفحات مجلة "بلاي بوي."

هذا وسوف يتم طرح عدد المجلة المرتقب في الأسواق يوم الخميس ويقال إن الوزيرة الشابة، 40 عاما، تظهر على غلاف المجلة وهي ترتدي فستانا أبيض بياقة مكشوفة وأكتاف عارية، مع وشم الرقم 49.3 على صدرها الأيسر.

كما تظهر في خلفية الصورة المشكوك في صدقيتها العلم الفرنسي واسم المجلة Playboy.

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الجدير بالذكر أن الرقم 49.3 يرمز إلى رقم المادة الدستورية، التي استخدمتها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في 16 مارس من أجل إقرار مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 عاما من دون عرضه على التصويت في البرلمان. وهو ما أدى إلى إطلاق موجة واسعة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

Les macronistes hurlaient à l'irrespect de la fonction lorsqu'une députée portait jean troué à une manifestation...



On les entend beaucoup moins quand il s'agit de Marlene Schiappa qui pose carrément dans playboy !



Les indignations à géométrie variable du bloc bourgeois 🙄🤮 pic.twitter.com/fZTckN0DQs — Elodie Dievart (@Elodie_Dievart) April 5, 2023

تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تداول صورة الوزيرة إلّا أنها لم تنشر رسميا بعد، وهناك الكثير من الأقاويل بأنها صورة "مزيفة."

وفي هذا الجانب قالت الوزيرة تشيابا ردا على سؤال صحيفة "لوفيغارو" حول ما إذا كان مناسبا اختيار تلك المجلة لإجراء المقابلة في ظل الظروف الحالية: "أنا لست أٌما للأخلاق، لكنّي أطرح على نفسي ذات السؤال: لماذا اختار بلاي بوي للإعلان عن حقوق المرأة؟ّ!، لطالما تم جمع كل الصور النمطية الجنسية الشائعة فيها."

المصدر: نوفوستي