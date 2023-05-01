زيلينسكي يقدم للبرلمان الأوكراني مشروع قرار بتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة

قدم فلاديمير زيلينسكي مشاريع قوانين إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد مدة الأحكام العرفية والتعبئة.

وتم اليوم الاثنين تسجيل مشاريع القوانين بشأن تمديد التعبئة العسكرية والأحكام العرفية على موقع البرلمان " الأوكراني رادا" بمبادرة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولمدة غير محددة.

يشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا تم تمديدها في 6 فبراير 2023 لمدة 90 يوما.

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وفرضت سلطات كييف الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، بموجب هذه الإجراءات يحظر على العسكريين مغادرة البلاد.

المصدر: ريا نوفوستي