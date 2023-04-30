مستخدمو "تويتر" ينتقدون زيلينسكي بعد تصريحه عن السلام وأوكرانيا

انتقد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد حديثه عن أحد أعظم جوانب الأمة والسمة الطبيعية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني إن السلام سمة طبيعية لطابع أوكرانيا "وكذلك الرغبة في الحرية".

وكتب أحد المستخدمين: "إذا كان السلام جزءا طبيعيا من شخصيتك، فاتبع هذه الشخصية الجميلة وابدأ المفاوضات".

وأضاف مستخدم آخر: "إذن يجب أن تتحدث أكثر عن السلام، وليس عن الأسلحة الجديدة".

وقال مستخدم ثالث: "لقد انتهيت! حتى شعبك لم يعد يدعمك بعد الآن. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تضطر إلى المغادرة".

فيما تساءل مستخدم آخر: "لقد قصفتم سكان دونباس ثماني سنوات، منتهكين بشكل صارخ اتفاقيات مينسك. ما هو نوع السلام الذي تتحدث عنه؟".

ونصح شخص آخر "أعتقد أن أول شيء عليك القيام به هو البحث عن معنى هذه الكلمة (السلام) في القاموس".

ويوم الجمعة، قارن زيلينسكي، في مقابلة مع الصحفي دميتري كوماروف، النزاع مع روسيا بالفطيرة التي "يجب تقطيعها إلى أجزاء".

وفي المقابلة ردد زيلينسكي عبارته التي حيّرت مستخدمي موقع "تويتر" وقال: "الصراع مع روسيا الاتحادية يشبه فطيرة من الحجم العائلي. لا يمكنكم أكلها دون أن يتمزق الفم، إنها دولة كبيرة.. ذات حجم كبير".

المصدر: نوفوستي