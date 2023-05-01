"بعد طردهم ".. عدد من موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية يغادرون روسيا

أفادت صحيفة Stern، نقلا عن وزارة الخارجية الألمانية، أن العديد من موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية المتواجدين في الأراضي الروسية، غادروا اليوم الاثنين العاصمة موسكو.

ووفقا للصحيفة: "بعد أن طردهم الكرملين، غادر العديد من الدبلوماسيين الألمان روسيا يوم الاثنين".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن برلين قررت مرة أخرى طرد موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية بشكل جماعي. نحن نتحدث عن أكثر من 20 دبلوماسيا.

وشددت الوزارة على أنه على الرغم من التأكيدات بشأن عدم الرغبة في الإعلان عن هذا الموقف، فقد أبلغت السلطات الألمانية عن "مشروع" ممثلي وسائل الإعلام، والتي تستخدمها بانتظام لتنظيم "تسريبات مسيطر عليها" و"حشو".

وقررت موسكو، ردا على ذلك، أن ترد بالمثل بطرد ممثلي ألمانيا. وتلقى سفير البلاد، غيزا فون غير، إخطارا رسميا بذلك خلال محادثة في الوزارة في 5 أبريل من هذا العام.

المصدر: نوفوستي