بريطانيا.. فندق يطالب تراس بدفع مبلغ 12 ألف جنه إسترليني مقابل إقامتها فيه العام الماضي

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، بإصدار أحد الفنادق فاتورة بقيمة 12 ألف جنيه إسترليني (1.2 ميون روبل)، بحق رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس.

وأوضحت الصحيفة، أن المبلغ مرتبط بنفقات منزل ريفي، استأجرته تراس العام الماضي، اختفت منه النعال المنزلية، وأردية الحمام، إضافة إلى ثمن النبيذ والطعام، الذي تناولته تراس رفقة ضيوفها ومساعديها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يدور عن فندق Chevening House، الذي يضم 115 غرفة، والذي استأجرته تراس لمقابلة دائرتها الداخلية، وغالبا ما تحولت هذه اللقاءات إلى "حفلات مسائية".

ونوهت الصحيفة، بأن تراس قدمت طلبا للحصول على فاتورة دقيقة توضح المبلغ، وتوعدت بالطعن فيها.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "ذا غارديان"، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم العثور على بقايا كوكايين في منزل تراس، بعيد الحفلات التي كانت تقيمها لحلفائها السياسيين.

وتشير المصادر إلى أنه تم العثور على آثار مسحوق الكوكايين قبل فترة وجيزة من تولي تراس منصبها كرئيسة وزراء.

ووفقا للعاملين في المنزل، كانوا يجدون آثارا للمخدرات في غرفة اللعب، حيث توجد طاولة بلياردو.

يذكر أن تراس استقالت من منصبها بعد 44 يوما فقط من توليها إياه، في أقصر مدة لرئاسة الوزراء في تاريخ المملكة المتحدة.

المصدر: RT