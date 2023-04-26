بريطانيا.. البرلمان بصدد إقرار مشروع قانون للهجرة مثير للجدل

من المقرر أن يوافق المشرعون في بريطانيا يوم الأربعاء على مشروع قانون يحد بشكل كبير من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

وتقول الحكومة إن قانون الهجرة غير النظامية سيردع عشرات الآلاف من الأشخاص من محاولة الوصول إلى البلاد على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية سنويا.

وبالرغم من أن المشرعين المعارضين يزعمون أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي لبحث المشروع، فإن من المرجح أن يتم تمريره بسهولة في مجلس العموم، حيث يتمتع المحافظون الحاكمون بأغلبية كبيرة.

ومن المرجح أن يواجه مشروع القانون معارضة قوية في الغرفة العليا البرلمان (مجلس اللوردات)، بالرغم من أن اللوردات غير المنتخبين لا يتمتعون بسلطات منعه بالكامل.

وقال ستيفن فلين من الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض "سعت هذه الحكومة إلى تمرير هذا القانون المؤسف والمثير للاشمئزاز من خلال مجلس العموم".

ويحظر التشريع طلبات اللجوء من قبل أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بوسائل غير مصرح بها، ويجبر الحكومة على احتجازهم ثم ترحيلهم إلى وطنهم أو بلد ثالث آمن، كما سيتم منعهم من العودة إلى المملكة المتحدة.

وصرح وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، بأن مشروع القانون مصمم لإرسال رسالة مفادها "إذا دخلت المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فلن تكون قادرا على بناء حياة هنا".

المصدر: أ ب