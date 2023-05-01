قال نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، معلقا على القيود التي فرضتها الشبكة الاجتماعية "تويتر" على حسابه باللغة الإنجليزية، إن "تويتر" خضع لإرادة الولايات المتحدة ونظام كييف.

وأضاف مدفيديف في بيان: "موقع تويتر وقع تحت ظل تحكم وزارة الخارجية والأوكران. لقد فعلو ذات الشيء نفسه مع ترامب. من الواضح أن إيلون ماسك لم يتعامل مع هذه المهمة (تنظيم عمل تويتر)، للأسف".

إقرأ المزيد

في الوقت نفسه، أكد مدفيديف أنه يمكنك الاستغناء عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشدد على أنه "بعد كل شيء، هذه مجرد شبكة اجتماعية أجنبية تعمل لصالح المؤسسة الأمريكية. لقد استخدمناها بسخرية للترويج لأهدافنا الدعائية".

وأضاف مدفيديف: "مهمتنا الرئيسية مختلفة تماما: إلحاق هزيمة ساحقة بجميع الأعداء، الأوكرونازيين، والولايات المتحدة، وأتباعهم في الناتو، بما في ذلك بولندا الصعلوكة، وغيرها من الدول الغربية"، مشددا على أن روسيا يجب أن تستعيد كل أراضيها.

وتابع في البيان "حماية جميع أفراد شعبنا إلى الأبد. سنعمل بجد من أجل ذلك".

ويوم السبت، أعلن مدفيديف أن "تويتر" فرض قيودا على منشوره حول بولندا. الذي أعرب فيه عن رأي مفاده أن الروسوفوبيا فقط هم من في السلطة، وأوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين.

المصدر: نوفوستي