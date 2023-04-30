"جُمعت لتنفيذ الهجوم المضاد".. الجيش الروسي يقصف عتاد واحتياطيات القوات الأوكرانية (فيديو)

استهدف الجيش الروسي في مدينة بافلوغراد، البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود واحتياطيات القوات الأوكرانية التي جمعتها لتنفيذ هجومها المضاد.

وكتب رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، في قناته على "تيليغرام": "أبلغني السكان المحليون، أن هناك استهدافا في بافلوغراد للبنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود، التي جمعها مسلحو القوات الأوكرانية لتنفيذ الهجوم المضاد".

وفي وقت سابق، ذكرت النسخة الأوكرانية من صحيفة Klymenko Time، أن الانفجارات وقعت في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا، كما أوضحت وكالة "أونيان"، كانت الانفجارات في بافلوغراد، وبعد سقوط الصواريخ، اندلع حريق ضخم، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في المنطقة.

المصدر: تاس