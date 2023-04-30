التايمز: كييف ليست مؤهلة لهجوم مضاد لكنها مضطرة لتنفيذه تبريرا للدعم الغربي

سيضطر الجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد، بغض النظر عما إذا كان مستعدا له أم لا، لأن استمرار تقديم المزيد من الدعم الغربي للقوات الأوكرانية يعتمد على هذا الهجوم.

ووفقا لما نقلته الصحيفة، عن المخابرات الأمريكية لا تقدر فرص الجيش الأوكراني وتعتقد أن كييف ستحقق "استحواذات متواضعة على الأراضي" فقط.

وتشير "التايمز" إلى أن كييف ليس لديها خيار سوى المضي في الهجوم للحفاظ على الدعم الغربي حيث يجب على زيلينسكي أن يوضح ما تسميه واشنطن "عائد الاستثمار".

وستحدد أوكرانيا لنفسها هدفا يتمثل في استعادة ميليتوبول، الأمر الذي سيقطع الطريق البري بين شبه جزيرة القرم وروسيا، أو دونيتسك، والتي لها أهمية رمزية أكبر.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أنه في غياب نجاحات جادة للقوات الأوكرانية على الجبهة بعد 14 شهرا من القتال المستمر الأمر الذي أدى لإنهاك القوات، قد يضعف الدعم الغربي لأوكرانيا.

المصدر: وكالات