الشرطة الأمريكية تعتقل الجاني الذي أحرق مسجدين "لإرهاب المجتمع المسلم" !

ألقت شرطة مينيابوليس الأمريكية القبض على رجل يشتبه في إشعاله حريقين دمرا مسجدين في المدينة الأسبوع الماضي في ما أسماه قائد الشرطة "محاولة لإرهاب مجتمعنا المسلم".

وأعلن رئيس الشرطة بريان أوهارا اعتقال جاكي رام ليتل البالغ من العمر 36 عاما صباح اليوم الأحد، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية القبض عليه.

ووجهت إليه تهمة الحرق العمد من الدرجة الثانية بعد إضرامه النار في المسجدين يومي 23 و24 أبريل وصدور مذكرة توقيف بحقه.

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وقال أوهارا في بيان "يجب أن تكون دور العبادة أماكن آمنة. إن إشعال النار في منشأة مقدسة، حيث تتجمع العائلات والأطفال، أمر غير إنساني بشكل لا يصدق. لن يتم التسامح مع هذا المستوى من الكراهية الصارخة في مدينتنا العظيمة".

من جهتهم، أشاد قادة فرع مينيسوتا من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعملية الاعتقال بعد الحرائق التي أزعجت الجالية المسلمة في المنطقة. وقال المدير التنفيذي للمجلس جيلاني حسين: "هذا الاعتقال يجلب بعض الارتياح لمجتمعنا، الذي عانى من حالة توتر طيلة الأسبوع الماضي. نأمل في معرفة المزيد عن دوافع المشتبه به وأي شركاء محتملين ربما حرضوه للقيام بحرق دور عبادتنا".

المصدر: أ ب