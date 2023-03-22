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شاب يضرم النار في جسد عجوز لدى خروجه من المسجد وسط انجلترا (فيديو)

مجتمع

شاب يضرم النار في جسد عجوز لدى خروجه من المسجد وسط انجلترا (فيديو)
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أضرم شاب النار في جسد رجل مسن بالشارع أثناء خروجه من أحد المساجد في منطقة برمنغهام في وسط إنجلترا.

ووثقت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة خروج المسن من المسجد ليقترب منه شاب مجهول ويتبادل معه أطراف الحديث لبرهة، قبل أن يرشه بسائل حارق ويشعل النار فيه.

من جهتها، أعلنت السلطات البريطانية أن الرجل أصيب بحروق خطيرة نتيجة الهجوم الذي وقع مساء الاثنين الماضي، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبها به، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.

وقالت الشرطة إن المهاجم سكب على المسن سائلا سريع الاشتعال، لم يحدد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.

المصدر: BBC

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