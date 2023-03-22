شاب يضرم النار في جسد عجوز لدى خروجه من المسجد وسط انجلترا (فيديو)

أضرم شاب النار في جسد رجل مسن بالشارع أثناء خروجه من أحد المساجد في منطقة برمنغهام في وسط إنجلترا.

ووثقت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة خروج المسن من المسجد ليقترب منه شاب مجهول ويتبادل معه أطراف الحديث لبرهة، قبل أن يرشه بسائل حارق ويشعل النار فيه.

Breaking news : CCTV obtained by Scarcity shows a grandad walking home from the mosque on Brixham road (Birmingham) last night before he was set on fire by a stranger. #news#fyppic.twitter.com/WKYMmGwlci — Scarcity News (@ScarcityStudios) March 21, 2023

من جهتها، أعلنت السلطات البريطانية أن الرجل أصيب بحروق خطيرة نتيجة الهجوم الذي وقع مساء الاثنين الماضي، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبها به، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.

وقالت الشرطة إن المهاجم سكب على المسن سائلا سريع الاشتعال، لم يحدد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.

المصدر: BBC