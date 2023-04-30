كييف تتوقع أن يحتاج طياروها لثلاثة أشهر تدريب لاستخدام "إف-16"

قال مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، إن هناك حاجة لثلاثة أشهر لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام المقاتلات الغربية من طراز "إف-16".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، إن كييف تتوقع استلام طائرات مقاتلة من الغرب في المستقبل القريب، بينما سيحتاج الطيارون الأوكرانيون إلى 6 أشهر على الأقل لتعلم كيفية استخدامها.

كذلك أكد قائد سلاح الجو الأوكراني، سيرغي غولوبتسوف، أن الأمر يستغرق نصف سنة، ويحتاج إلى تعلم اللغة الإنجليزية جيدا، والتدريب على استخدام هذا النوع من المقاتلات لتنفيذ مهام قتالية.

وفي نفس السياق قال نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال، في منتصف أبريل، إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى عام ونصف العام لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إذا ما تم اتخاذ القرار.

بدوره قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كريستوفر غريدي، إن نقل مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا مكلف للغاية، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال يبقى أمرا غير مستبعد.

المصدر: وكالات