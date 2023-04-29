تركيا تغلق مجالها الجوي أمام شركة طيران أرمنية باتجاه أوروبا

أعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات شركة الطيران الأرمنية Flyone Armenia إلى أوروبا من دون إنذار مسبق، بحسبما ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة آرام أنانيان لمراسل وكالة أنباء "تاس"

وقال أنانيان: "لأسباب غير معروفة بالنسبة لنا ومن دون أي سبب واضح، ألغت سلطات الطيران التركية، دون إشعار مسبق، الإذن الذي سبق إصداره لشركة Flyone Armenia بخصوص تسيير رحلات جوية إلى أوروبا عبر المجال الجوي التركي".

المصدر: تاس