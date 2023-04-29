زيلينسكي يكشف عن حمله سلاحا فرديا أثناء تنقله وتدرّبه على إطلاق النار

كشف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن حمله مسدسا وتدربه بانتظام على استخدامه وإطلاق النار، وقال في مقابلة مع قناة "1+1" الأوكرانية: "نعم، لدي (مسدس معي). وأقدر على (إطلاق النار)".

وجاء تصريح زيلينسكي هذا عندما سأله أحد الصحفيين عمّا إذا كان يتدرب على الرماية، فرد عليه بالإيجاب.

وأضاف زيلينسكي أنه "في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، في العاصمة كييف وفي أماكن مختلفة من شارع بانكوفا (الشارع حيث يقع مكتب زيلينسكي) تم وضع صناديق تحتوي على أسلحة وذخيرة".

المصدر: تاس