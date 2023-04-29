روسيا.. إسقاط طائرة مسيرة أميركية الصنع في منطقة إنرجودار

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أمريكية الصنع في منطقة إنرجودار، لتواجدها بالقرب من محطة زابوروجي النووية، كون الطائرة تستخدم للاستطلاع والتحضير لأعمال تخريبية.

وقال ممثل أجهزة إنفاذ القانون الروسية للصحفيين السبت: "رصدت وحدات الجيش الروسي المرابطة في محور زابوروجي طائرة مسيرة معادية ضمن المجال الجوي لمنطقة المسؤولية.

وأضاف: "اتخذ الجيش الروسي التدابير اللازمة لإسقاطها".

وتابع قائلا: تبين أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها هي طائرة استطلاع من طراز "كوانتيكس ريكون" من إنتاج شركة "إيروفيرونمنت" الأمريكية.

وعند دراستها، تبين أنها قادرة على جمع البيانات آليا، وبإمكانها استطلاع المنطقة بمفردها دون تدخل مباشر من المشغل.

المصدر: تاس