أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الحكومة حظرت إنتاج واستخدام حروف "V" و "Z"على لوحات ترخيص وسائل النقل الخاصة سواء كانت مجتمعة أو منفردة.

وأفاد بيان نشرته الوزارة الأوكرانية بحظر الحروف V و Z سواء كانت مجتمعة أو منفردة، وكذلك حظر الترويج للرموز الشيوعية والاشتراكية.

يشار الى هذه الحروف هي رموز روسية ترمز للنصر وللعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

في الآونة الأخيرة، لم تعد أوكرانيا تكتفي بمحاربة التاريخ السوفيتي فحسب، وإنما أيضا كل ما يتعلق بروسيا من حيث اللغة والثقافة والتراث والتاريخ.

المصدر: ريا نوفوستي