عمدة سيفاستوبول الروسية يكشف عن تفاصيل استهداف مستودعات للنفط في المدينة من قبل مسيرات معادية

صرح عمدة مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بأن مسيرة واحدة فقط تمكنت من الوصول إلى مستودع النفط بالمدينة، مضيفا أنه تم إسقاط مسيرة ثانية باستخدام أسلحة خفيفة.

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وكتب رازفوجايف في صفحته على "تلغرام": "تشير المعلومات المدققة حول هجوم اليوم على سيفاستوبول: "اتضح بعد عمل الخبراء في المكان (مكان الحادث) أن مسيرة واحدة فقط تمكنت من الوصول إلى خزان وقود. أما المسيرة الثانية فتم إسقاطها من قبل أفراد نقاط المراقبة الخارجية باستخدام الأسلحة الخفيفة".

وأضاف: "تم العثور على حطام المسيرة الثانية بالقرب من الخزان".

وفي وقت سابق من هذا اليوم أفاد السياسي على "تلغرام" باندلاع حريق في خزان وقود داخل المدينة بسبب سقوط مسيرة عليه. وبلغت مساحة الحريق ألف متر مربع. وفيما بعد أضاف أنه تم إخماد الحريق في المستودع.

المصدر: تاس