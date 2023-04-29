شويغو يلتقي رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية في موسكو

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم السبت في موسكو لقاء مع رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية العقيد روليم فيليو نيلتون غوميس.

وقال شويغو خلال هذا اللقاء: "يضم المجلس الدولي للرياضة العسكرية عسكريين من 140 دولة. لكونه ثالث أكبر منظمة رياضية في العالم يلتزم المجلس باستمرار بمبادئ اللاسياسية والمنافسة العادلة والشراكة الرياضية ويعمل كثيرا لتعزيز الصداقة بين العسكريين من مختلف بلدان العالم. هذا مهم للغاية عندما تحاول القوى المدمرة طرد روسيا من جميع الاتحادات الرياضية الدولية".

وذكر الوزير أن روسيا انضمت إلى المجلس الدولي للرياضة العسكرية في عام 1991.

كما أفاد بأن روسيا ستسضيف العام المقبل الألعاب الدولية الأولى بين طلاب المنظمات التعليمية ما قبل الجامعية التابعة لوزارات الدفاع في الدول الأعضاء في المجلس الدولي للرياضة العسكرية.

وأضاف: "نعير اهتماما خاصة لشبابنا، لذلك من الجيد جدا أن يشارك مجلس الرياضة العسكرية أيضا في جيل الشباب والأطفال. أنا على الثقة بأن البطولات التي ينوي المجلس تنظيمها بين المؤسسات التعليمية العسكرية قبل الجامعية، فسنشارك فيها بنشاط بلا شك ونأمل بأن نظهر نتيجة جيدة جدا".

من جهته أشار روليم غوميس إلى أهمية العمل الذي تقوم به روسيا مع الشباب.

وأوضح: "تعد خطط روسيا للعمل مع جيل الشباب فيما يتعلق بالألعاب الرياضية مهمة للغاية. آمل بأن تبقى روسيا قوية ليس فقط بالنتائج المحققة ولكن أيضا مع الإنجازات المستقبلية وخاصة في العمل مع جيل الشباب. والخطوات التي تنوي روسيا اتخاذها في العمل مع جيل الشباب مهمة للغاية. أنا ممتن جدا لمبادرتكم. المجلس يدخل حقبة جديدة وتلعب روسيا دورا مهما في ذلك".

المصدر: RT