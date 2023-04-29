الولايات المتحدة.. جنازة مهيبة للشيخ عبد الله كامل (فيديو)

شارك الآلاف من الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية في تشييع جثمان الداعية المصري، الشيخ عبد الله كامل، الذي توفي خلال جولة دعوية.

وانتشرت مقاطع فيديو، لمراسم تشييع الشيخ كامل، وسط مشاركة كبيرة من أبناء الجاليتين العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، ورموزها.

وشارك الآلاف من الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية في تشييع جثمان الداعية المصري، الشيخ عبد الله كامل، الذي توفي خلال جولة دينية أجراها خلال شهر رمضان.

وانتشرت مقاطع فيديو، لمراسم تشييع الشيخ كامل، وسط مشاركة كبيرة من أبناء الجاليتين العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، ورموزها

وتوفي قارئ القرآن المصري الشهير الشيخ عبد الله كامل، يوم الأربعاء في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، عن عمر يناهز الـ 39 عاما.

ونعت مواقع التواصل الاجتماعي والشيوخ المصريين وعلى رأسهم القارئ محمد جبريل، وأحمد المعصراوي، الشيخ كامل واصفين إياه بـ "صاحب الصوت الجميل" والقلب الطيب".

وكان الداعية حاتم الحويني قال إن والده الداعية "أبو إسحاق الحويني" تلقى استشارة من زوجة الشيخ المصري عبد الله كامل الذي توفي مؤخرا، بخصوص دفنه بالولايات المتحدة أم إعادته إلى مصر.

المصدر: عربي 21