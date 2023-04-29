"بلومبرغ": لاجئون أوكرانيون في رومانيا يشكون من خفض المساعدات المالية

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن بلدان شرق أوروبا بدأت في خفض المساعدات المالية للاجئين الأوكرانيين.

إقرأ المزيد

وأضافت الوكالة أن بعض الدول في شرق أوروبا وبينها بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والتشيك، بدأت في خفض الإنفاق على إعالة اللاجئين الأوكرانيين، الأمر الذي أدى إلى أنهم وجدوا أنفسهم في وضع صعب. فمثلا، توقفت السلطات الرومانية قبل 4 أشهر عن تخصيص الأموال لدفع ثمن السكن للأوكرانيين، وفي الأسبوع الجاري قررت خفض المدفوعات لنحو 100 ألف لاجئ أوكراني إلى النصف.

ونقلت الوكالة عن لاجئة أوكرانية في بوخاريست قولها: "من الواضح أننا نصبح عبئا... إنها مسألة وقت فقط قبل أن تنتهي كل هذه المساعدة ولا نعرف ما الذي سنفعله بعد ذلك".

وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، سابقا، بأن 8 ملايين و104606 لاجئ وصلوا إلى الدول الأوروبية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأضافت أن روسيا قبلت حتى 28 فبراير الماضي مليونين و852395 لاجئا تليها بولندا التي قبلت مليون و563386 لاجئا وألمانيا (1055323 لاجئا)، والتشيك (494793 لاجئا)، وإيطاليا – ( 171739لاجئا) وإسبانيا (168654 لاجئا) وبريطانيا (163500 لاجئ) وبلغاريا (153170 لاجئا) وفرنسا (118994 لاجئا) ورومانيا (117028 لاجئا) وسلوفاكيا (110444 لاجئا) ومولدافيا (109348 لاجئا).

المصدر: تاس