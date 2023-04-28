"بسبب أوروبا الحالية".. بودابست تبيّن للبابا فرنسيس صعوبة إبقاء البلاد على درب المسيحية

أكد رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان للبابا فرنسيس، أن هناك كفاحا من أجل إبقاء البلاد على المسار المسيحي، معتبرا أن هذا الأمر أصبح صعباً للغاية في ظل أوروبا الحالية.

هذا وأعلن الكرسي الرسولي، عن الجمع اليوم الجمعة، البابا فرنسيس ورئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان.

وقالت مذكرة فاتيكانية مقتضبة، إن البابا فرنسيس "قبل أن يلتقي ممثلي السلطات ليلقي الخطاب الأول في زيارته الرسولية للمجر، عقد لقاء خاصا قصيرا مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي كان برفقة أفراد أسرته".

وفي جزء من اللقاء الذي بثّته وسائل الإعلام الفاتيكانية، قال أوربان للبابا: "نحن نكافح من أجل إبقاء المجر على المسار المسيحي"، واختتم مبيناً أن "هذا الأمر أصبح صعباً للغاية في ظل أوروبا الحالية".

المصدر: وكالة آكي الإيطالية