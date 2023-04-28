مصدر في الرئاسة التركية يعلق على محادثات بوتين وأردوغان ويكشف تفاصيل بشأن عمل "الرباعية" في سوريا

كشفت مصادر في الرئاسة التركية تعليقا على مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عن ملفات تبحثها الآلية الرباعية (روسيا وتركيا وسوريا وإيران).

وفي التفاصيل، قالت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية أنه "وفق الآلية الرباعية التي تم إنشاؤها بين روسيا وتركيا وسوريا وإيران، يتم بحث ملفات الحرب على المنظمات الإرهابية شمالي سوريا (تقول أنقرة أنها حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب)، إضافة إلى أمن الحدود، وعودة اللاجئين السوريين لبلادهم، والعملية السياسية في سوريا".

على صعيد آخر، قال المصدر إن: "أردوغان قدم للرئيس بوتين مقترحا رسميا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب، وأن الرئيس بوتين قال إنهم يولون أهمية للمقترح التركي".

من جهة أخرى، اتفق الرئيسان التركي والروسي على زيادة صادرات تركيا من محصول البندورة التركية لروسيا، إلى 500 ألف طن، كما اتفقا على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

المصدر: RT