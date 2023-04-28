بالفيديو.. لحظات احتجاز البحرية الإيرانية لسفينة في خليج عمان

نشرت وكالة irna الإيرانية، لقطات تظهر لحظات احتجاز البحرية الإيرانية لما قالت إنها "سفينة متخلفة عن القانون" في خليج عمان.

وأكدت طهران احتجاز ناقلة نفط في خليج عمان ترفع علم جزر مارشال وكانت متجهة نحو الولايات المتحدة، قائلة إنها اصطدمت بسفينة إيرانية ما أدى الى فقدان اثنين من طاقمها وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن "السفينة التي ارتكبت المخالفة حاولت الهروب بعد الحادث، قبل أن يتم رصدها واحتجازها من قبل بحرية الجيش في بحر عمان".

وكان الأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا، أعلن بداية عن احتجاز السفينة من قبل الحرس الثوري، مشيرا إلى أنها كانت تبحر قرب مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس صادرات النفط الدولية.

المصدر: irna + "أ ف ب"