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مراسل RT: فقدان وإصابة أفراد طاقم سفينة إيرانية في حادث اصطدام بمياه الخليج

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مراسل RT: فقدان وإصابة أفراد طاقم سفينة إيرانية في حادث اصطدام بمياه الخليج
AP
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أعلن الجيش الإيراني أن سفينة تحمل علم "جزر مارشال" اصطدمت الليلة الماضية بسفينة إيرانية في الخليج وتسببت بإصابة عدد من أفراد الطاقم الإيرانيين وفقدان عدد آخر منهم.

وأوضح الجيش في بيان: "السفينة التي ارتكبت المخالفة حاولت الهروب بعد الحادث، قبل أن يتم رصدها واحتجازها من قبل بحرية الجيش في بحر عمان".

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البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان
البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

وفي وقت سابق، قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم "جزر المارشال" في خليج عمان.

وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم Advantage Sweet، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاستيلاء".

وشدّد على أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعيا إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".

المصدر: RT

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