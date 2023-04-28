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رئيس الوزراء الإثيوبي يعرض الأوضاع في السودان مع البرهان ودقلو

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رئيس الوزراء الإثيوبي يعرض الأوضاع في السودان مع البرهان ودقلو
AP
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قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إنه أجرى محادثات هاتفية مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حول ضرورة تسوية الخلافات وتحقيق الاستقرار.

وكتب أحمد في تغريدة على "تويتر": "شعب السودان العظيم يستحق السلام. لقد أجريت محادثات هاتفية مع كل من اللواء عبد الفتاح البرهان واللواء محمد حمدان دقلو حول ضرورة تسوية الخلافات وديا وتحقيق الاستقرار في السودان".

المصدر: RT

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