رئيس الوزراء الإثيوبي يعرض الأوضاع في السودان مع البرهان ودقلو

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إنه أجرى محادثات هاتفية مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حول ضرورة تسوية الخلافات وتحقيق الاستقرار.

وكتب أحمد في تغريدة على "تويتر": "شعب السودان العظيم يستحق السلام. لقد أجريت محادثات هاتفية مع كل من اللواء عبد الفتاح البرهان واللواء محمد حمدان دقلو حول ضرورة تسوية الخلافات وديا وتحقيق الاستقرار في السودان".

The great people of Sudan deserve peace. I have held phone discussions with both General Abdel Fattah al-Burhan and General Mohamed Hamdan Dagalo on the need to settle differences amicably and bring stability to Sudan. — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) April 28, 2023

المصدر: RT