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حميدتي يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاتفيا الوضع في السودان

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حميدتي يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاتفيا الوضع في السودان
AP
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أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) أنه أجرى نقاشا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هاتفيا الأوضاع الراهنة والموضوعات المتعلقة بالأزمة في السودان.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب محمد حمدان دقلو: "تلقيت اليوم اتصالا من فخامة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ناقشنا خلاله الأوضاع الراهنة في بلادنا، والموضوعات المتعلقة بالأزمة".

وأضاف دقلو: "رئيس الوزراء الإثيوبي، أكد أهمية إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة ، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مبديا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف".

المصدر: RT

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