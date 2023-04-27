حميدتي يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاتفيا الوضع في السودان

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) أنه أجرى نقاشا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هاتفيا الأوضاع الراهنة والموضوعات المتعلقة بالأزمة في السودان.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب محمد حمدان دقلو: "تلقيت اليوم اتصالا من فخامة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ناقشنا خلاله الأوضاع الراهنة في بلادنا، والموضوعات المتعلقة بالأزمة".

وأضاف دقلو: "رئيس الوزراء الإثيوبي، أكد أهمية إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة ، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مبديا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف".

تلقيت اليوم اتصالاً من فخامة رئيس الوزراء الاثيوبي @AbiyAhmedAli، ناقشنا خلاله الأوضاع الراهنة في بلادنا، والموضوعات المتعلقة بالأزمة.

رئيس الوزراء الاثيوبي، أكد أهمية إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة ، معربًا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مبديًا… — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 27, 2023

المصدر: RT