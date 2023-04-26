دقلو يبحث الأزمة السودانية مع وزير الخارجية السعودي

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بحث الجانبان خلاله أزمة السودان.

وكتب دقلو على "فيسبوك": "أجريت اليوم نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول جملة من الموضوعات المتعلقة بالأزمة التي تعيشها بلادنا".

وأضاف: "شرحت للأمير فيصل أبعاد هذه الأزمة والأسباب التي أدت إلى قيامها، والهدنة التي تم الاتفاق حولها لفتح ممرات إنسانية للمواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية".

وختم منشوره: "نشكر حكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على أمن واستقرار السودان والمنطقة".

المصدر: RT