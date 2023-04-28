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طائرة أمريكية تحلق فوق مضيق تايوان

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طائرة أمريكية تحلق فوق مضيق تايوان
Globallookpress
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حلقت طائرة دورية بحرية أمريكية من طراز P-8A Poseidon فوق مضيق تايوان اليوم الجمعة. بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للأسطول السابع للبحرية الأمريكية.

وبحسب البيان، فإن طائرة البحرية الأمريكية "حلقت في الأجواء الدولية". وفق إجراءات "تدل على التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

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ويوضح البيان أن الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في تحليق طائراتها فوق مضيق تايوان، وكذلك مرور السفن الأمريكية عبره.

في فبراير، أدانت الصين تحليق طائرة أمريكية من طراز P-8A Poseidon فوق مضيق تايوان. وأكد الجانب الصيني في ذلك الوقت، أن مثل هذه الأعمال تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر: تاس

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