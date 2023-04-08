ماكول: الكونغرس سيدعم فكرة إمداد تايوان بالجنود في حال قررت الصين غزوها (فيديو)

رجح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن يدعم الكونغرس الأمريكي فكرة دعم تايوان بإرسال قوات أمريكية، في حال قررت الصين غزوها.

وأوضح ماكول، في مقابلة مع شبكة Fox News، قائلا: "أعتقد أنه إذا غزت الصين تايوان، وطالما أن الشعب الأمريكي سيدعم فكرة إمدادها بالجنود والعتاد، فإن الكونغرس سيفعل الشيء نفسه".

وتابع ماكول: "يمكن أن تتخذ الولايات المتحدة فكرة إمداد تايوان بالجنود في حال الغزو الصيني، كحل أخير، فمفتاح الحل لهذه الأزمة هو الاحتواء، لكن منح الصلاحيات لشن الحرب ليس مستبعدا".

وأفادت صحيفة The Wall Street Journal في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة سترفع من أعداد قواتها العسكرية المتواجدة في تايوان من 30 جنديا، إلى عدد يراوح ما بين 100-200 فرد، في المستقبل القريب.

كما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقة تقدر قيمتها بـ 619 مليون دولار لبيع صواريخ مقاتلات F-16، لتايوان.

المصدر: RT