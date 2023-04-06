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تايوان: حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" تتواجد بنفس منطقة حاملة الطائرات الصينية

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تايوان: حاملة الطائرات الأمريكية
Globallookpress
USS Nimitz.
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قال وزير دفاع تايوان تشيو قو تشنغ إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" تقع على بعد حوالي 740 كيلومترا شرق تايوان بنفس المنطقة التي توجد بها حاملة الطائرات الصينية شاندونغ.

وأضاف تشيو قو تشنغ أمام مجلس "يوان" التشريعي: "لا يمكننا أن نقول ما إذا كان قد جاءت إلى هنا من أجل هذه (حاملة طائرات شاندونغ)، لكن انتهى بها الأمر في هذا المكان وفي هذه الظروف، لذلك أصبح كل شيء مترابطا الآن".

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من جهتها، قالت هيئة السلامة البحرية في مقاطعة فوجيان بشرق الصين، أمس الأربعاء، إن الصين بدأت تسيير دوريات في الأجزاء الوسطى والشمالية من مضيق تايوان.

ونددت وزارة الخارجية الصينية، بالاجتماع بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ وين مؤخرا في كاليفورنيا، متوعدة برد "حازم" عليه.

المصدر: نوفوستي

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