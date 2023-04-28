مقتل 3 أشخاص جراء تحطم مروحيتين عسكريتين في ألاسكا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7mb
أفادت صحيفة "Washington Post" بمقتل 3 عسكريين أمريكيين جراء تحطم مروحيتين عسكريتين أمريكيتين في ولاية ألاسكا الأمريكية.
وقالت وسائل إعلام، سابقا، إن المروحيتين من طراز "AH-64 Apache" كانتا مرابطتين في قاعدة فورت واينرايت بالقرب من مدينة فيربانكس وتحطمتا أثناء عودتهما من رحلة تدريبية.
وصرحت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي، ملي تريس، بأنه كان على متن المروحيتين 4 أشخاص، لقي 3 منهم مصرعهم في الحادث. أما الطيار الناجي فتم نقله إلى المستشفى.
المصدر: نوفوستي