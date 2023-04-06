الولايات المتحدة.. مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة

أكدت السلطات الأمريكية مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في ولاية فلوريدا.

وقالت الشرطة المحلية يوم الخميس، إنها عثرت على جثث رجلين وإمرأتين كانوا على متن الطائرة، التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من مطار فينيس على ساحل خليج المكسيك.

وكشفت الشرطة عن هويات الضحايا، مبينة أنهم من عائلتين من ولاية إنديانا، زارتا مدينة فينيس في فلوريدا قبل تحطم طائرتهم.

وسقطت الطائرة من نوع Piper PA-32R في المياه عند الساعة 9:30 مساء الأربعاء تقريبا بالتوقيت المحلي. ولم تتمكن الشرطة من انتشال الجثث إلا بعد فجر الخميس.

المصدر: أسوشيتد برس