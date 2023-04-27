واشنطن تخشى قيام دول "معادية" بمساعدة مسرّب وثائق البنتاغون على الفرار

أكدت وزارة العدل الأمريكية أن مسرب الوثائق السرية، جاك تيشيرا 21 عاما، ربما يمكنه الوصول إلى غيرها، مشيرة إلى أن دولا "معادية" قد تساعده على الفرار في حال إطلاق سراحه من السجن.

بدورهم أكد مدّعون فدراليون أن تيشيرا لديه تاريخ في الإدلاء بتصريحات "عنيفة"، كما كان يملك العديد من الأسلحة، وذلك في الوقت الذي استمع فيه قاضٍ إلى طلب إطلاق سراحه بكفالة يوم الخميس.

إقرأ المزيد

وأكّد المدّعون خلال جلسة استماع في ورسستر في ماساتشوستس، أنّ الجندي الشاب يشكل "خطراً مستمرا" على الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه يجب أن يبقى في السجن حتى محاكمته.

بدوره، أكّد فريق الدفاع عن تيشيرا أنّ موكّله لم يعد بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية، معتبراً أنّ الحكومة تبالغ بشأن التهديد الذي يشكّله على الأمن القومي.

وقال قاضي ولاية ماساتشوستس الذي ينظر في القضية، إنه سيصدر في موعد لاحق حكماً بشأن طلب تيشيرا الإفراج عنه لحين محاكمته.

وأُلقي القبض على تيشيرا في وقت سابق من هذا الشهر بعد تحقيق استمر أسبوعا، ووُجّهت إليه تهمتان تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات وخمس سنوات.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر أنه يريد "قتل الكثير من الناس" لأن ذلك سيكون "إعداماً لضعاف العقول"، حسبما ذكر الادعاء في وثيقة قضائية تمّ رفعها في وقت متأخّر الأربعاء.

المصدر: أ ف ب