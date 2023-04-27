السفيرة الأمريكية لدى روسيا: العلاقات بين واشنطن وموسكو في أدنى مستوى

صرحت السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا حاليا في أدنى المستويات منذ فترة طويلة.

وفي مقابلة نشرت يوم الخميس مع صحيفة "كوميرسانت"، قالت تعليقا على تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن العلاقات الروسية الأمريكية في حالة انهيار: "أوافق على أن علاقاتنا في أدنى نقطة يمكن تذكرها لفترة طويلة جدا".

وأكدت السفيرة أن لواشنطن آراء مختلفة بشأن الظروف التي أدت إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. وأضافت "أعتقد أنه من المهم حل هذا الأمر".

وبحسب الدبلوماسية، فإن نقطة التحول في العلاقات بين موسكو وواشنطن جاءت على خلفية الأحداث في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا الاتحادية في عام 2014.

وأشارت تريسي أيضا إلى أن هناك حاليا الكثير من الحديث عن رهاب روسيا وإلغاء مستقبل روسيا، لكن "هذا ليس هدف الولايات المتحدة، بالتأكيد نحن لا نريد إلغاء شعب روسيا بأي شكل من الأشكال".

المصدر: تاس