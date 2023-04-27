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مروحية تابعة للداخلية الفرنسية تلتقط صورا للسفارة الروسية

أخبار العالم

مروحية تابعة للداخلية الفرنسية تلتقط صورا للسفارة الروسية
Legion-Media
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قال مصدر بالسفارة الروسية في باريس إن طائرة مروحية تحمل شارة وزارة الداخلية الفرنسية حلقت فوق مبنى البعثة الدبلوماسية، وقامت بتصويره.

وقال المصدر لوكالة ريا نوفوستي "سمعنا الكثير من الضوضاء في الخارج، وخرجنا لنرى ما يجري. رأينا طائرة مروحية تحلق فوق السفارة، حيث قام شخص على متنها بالتقاط صور". وبحسب المصدر فإن الحادث وقع في أوائل مارس.

وأظهر فيديو التقطه أحد موظفي السفارة أن المروحية وعليها شارة الأمن الفرنسي حلقت فوق مبنى السفارة، وشخص ما بداخلها يحمل كاميرا بعدسة كبيرة ويلتقط الصور.

ووفقا للشارة، يمكن استنتاج أن المروحية تابعة للمديرية العامة للأمن المدني وإدارة الأزمات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية. وعادة ما تستخدم هذه المروحيات خلال الكوارث الطبيعية أو الحوادث.

وقد أرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى السلطات الفرنسية تطلب منها توضيح الموقف، لكنها لم تتلق ردا.

المصدر: ريا نوفوستي.

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