بيسكوف يتحدث عن لقاء محتمل مستقبلا بين بوتين وأردوغان

أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لا يتم الإعداد له الآن، لافتا إلى أن الحديث يدور عن خطط لمستقبل.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب عبر الفيديو في حفل تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، عن رغبته في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه في المرة القادمة.

وقال بيسكوف "لا، نحن نتحدث عن المستقبل"، مجيبا عن سؤال حول ما إذا كان مثل هذا الاجتماع يتم التحضير له بالفعل وما إذا كان يمكن عقده قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا.

المصدر: RT