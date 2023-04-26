أردوغان يلغي زيارته لمحطة "أكويو" النووية ويشارك في الافتتاح عن بعد

أفاد مراسل RT في تركيا يوم الأربعاء، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، ألغى زيارته لمحطة "أكويو" النووية التي كانت مقررة يوم الخميس، على أن يحضر افتتاحها عبر الفيديو "كونفرينس".

كما ألغى أردوغان مشاركته في لقاء خاص مباشر مشترك مع عدة قنوات تركية مساء الخميس هي "يورو دي"، "أي تي ڤي أوروبا"، "إن تي ڤي أوروبا"، "تي آر تي وورلد".

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يذكر أن محطة "أكويو" تقع في مدينة مرسين وتضم 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميغاواط، تشيدها شركة "روس آتوم" الروسية، بكلفة 20 مليار دولار.

وأفاد مراسلنا بأن أردوغان قرر تأجيل التجمع الانتخابي الجماهيري الكبير في مدينة مرسين جنوبي تركيا، والذي كان مقررا الثلاثاء، إلى موعد لاحق.

كما ألغى الأربعاء جولات انتخابية في 3 ولايات وسط البلاد بعدما نصحه الأطباء بالتزام الراحة في المنزل.

وأعلن الرئيس التركي أنه مصاب بالتهاب معوي سبب له أوجاعا خلال مقابلة مباشرة على الهواء يوم الثلاثاء.

وبدا أردوغان متعبا خلال حديثه حيث أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي أجرى في العام 2012 عمليتين جراحتين لاستئصال أورام حميدة من المعدة.

المصدر: RT + وكالات