بوتين: روسيا تدعم آلية أردوغان في تحديد الأهداف والسعي نحوها بحزم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكنه تحديد الأهداف والتحرك نحوها بشكل حاسم، وأن روسيا تدعمه في أسلوبه هذا.

وأضاف بوتين أن الشراكة بين روسيا وتركيا تعود بالنفع على الطرفين وتلبي مصالح مواطني البلدين.

وقال: "هذا مثال مقنع آخر على مقدار ما تفعله، سيدي الرئيس من أجل بلدكم، من أجل نمو اقتصادها، لجميع المواطنين الأتراك. أريد أن أقول ذلك بصراحة: أنت تعرف كيف تضع أهدافا طموحة والتحرك بثقة نحو تنفيذها.. نحن من جانبنا، بالتأكيد ندعم هذا الموقف".

شارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو، في حفل تحميل الوقود النووي في محطة الطاقة النووية "أكويو"، أول محطة نووية في تركيا.

صرح الرئيس الروسي بأن تحول تركيا إلى دولة نووية سيعود بالفائدة على سوق الطاقة بتركيا، وأشار إلى أن مشروع "أكويو" هو أهم مشروع بين روسيا وتركيا والذي يسمح بتنمية العلاقات الاقتصادية وعلاقات الجوار بين البلدين.

وقال بوتين، إن العلاقات الروسية التركية لم يسبق لها أن وصلت لهذا المستوى، وأعرب عن امتنانه لدور الرئيس التركي في مشروع محطة "أكويو".

ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أبرمت بين روسيا وتركيا في 12 مايو 2010.

وتتكون المحطة من أربع وحدات طاقة مع مفاعلات القدرة المائية-المائية جيل 3+ روسية التصميم. وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.

وبعد أن يتم تشغيلها بكامل طاقتها، ستولد محطة الطاقة النووية حوالي 35 مليار كيلووات/ساعة سنويا. وفقا للتوقعات، سيغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء. وحتى الآن، المشروع ممول بالكامل من الجانب الروسي.

وفيما يتعلق بالزلازل المدمرة التي حدثت في فبراير جنوبي تركيا، أكدت وزارة الطاقة في الجمهورية أن محطة "أكويو" للطاقة النووية ستكون قادرة على تحمل ضربة بقوة تصل إلى 9.0 درجات.

وأكدت الدائرة في الوقت ذاته عدم وجود خطوط صدع في القشرة الأرضية بالقرب من المحطة، فلا شيء يهدد سلامتها الزلزالية.

المصدر: نوفوستي + RT