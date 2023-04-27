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"ظل ترامب" العميق

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ميلانيا ترامب السيدة الأولى سابقا وزوجها الرئيس السابق دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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بلغت ميلانيا ترامب اليوم 53 عاما من عمرها .. في عام 2020، ظهرت سيرة ذاتية جديدة لها كتبتها الصحفية ماري جوردان بعنوان The Art of Her Deal، غيرت الصورة المعروفة عنها.

أطلق البيت الأبيض على تلك السيرة الذاتية على الفور وصف "فنية"، إلا أنها غيرت الصورة النمطية لميلانيا التي كان ينظر إليها بوصفها زخرفة جميلة إلى حد ما، سمة من سمات مكانة ترامب، وأظهرت مدى تأثير هذه المرأة على السياسة الداخلية للولايات المتحدة، حيث قال أحد مديري الاتصالات في ميلانيا إنها "عميقة في الظل، لكنها مؤثرة للغاية".

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على سبيل المثال، كان ترامب يستشيرها في اختيار موظفيه، حيث بفضلها أصبح مايك بنس نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك بالنسبة لظهورها الذي كان واضحا للعيان، فيما تجاوزت في لحظة من اللحظات شعبية زوجها الرئيس.

وبعد مغادرة ترامب البيت الأبيض، زارت ميلانيا أحداثا خيرية، وغيرها من المناسبات العامة، وتحدثت على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن أولئك الذين يحتاجون للمساعدة. وعلى الرغم من كل الشائعات حول أزمة علاقتهما، إلا أنها ظلت قريبة من زوجها.

المصدر: RT

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