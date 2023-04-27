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ترامب يخسر استئنافا لمنع بينس من تقديم إفادته

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ترامب يخسر استئنافا لمنع بينس من تقديم إفادته
AP
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خسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استئنافا لمنع نائبه السابق مايك بينس من الإدلاء بشهادته في تحقيق المستشار الخاص في جهود إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم محامو ترامب استئنافا بعد حكم يتعلق بتحقيق وزارة العدل في جهود تقويض الانتخابات التي خسرها ترامب الجمهوري، أمام الديمقراطي جو بايدن.

ومع ذلك، كشف بينس أنه لن يستأنف حكم قاض يطالبه بالإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى حول المحادثات التي أجراها مع ترامب قبل الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

وقالت شبكة CNN إن القرار بالإجماع من القضاة باتريشيا ميليت وروبرت ويلكينز وغريغ كاتساس في محكمة الاستئناف الدائرة في العاصمة واشنطن، جاء في جلسة مغلقة مساء الأربعاء.

المصدر: US news

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