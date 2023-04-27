وفاة أكبر معمر نازي مدان في ألمانيا

توفي اليوم الخميس في ألمانيا جوزيف شوتز وهو أكبر نازي مدان سنا، وكان حارس معسكر اعتقال نازي سابق ويبلغ من العمر 102 عام.

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وحكم على شوتز بالسجن وهو في عمر 102 عام، لكنه لم يذهب إلى السجن أبدا بسبب استمرار النظر في الاستئناف.

ونفى شوتز أنه كان فردا في قوات الأمن النازية الخاصة وحارس معسكر اعتقال. ومع ذلك حكمت عليه المحكمة في يونيو عام 2022 بالسجن 5 سنوات لخدمته في معسكر زاكسنهاوزن في ضواحي برلين وتورطه في قتل 3500 شخص.

المصدر: إزفيستيا