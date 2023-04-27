تاكر كارلسون: أقضي أمتع الأوقات مع زوجتي بعد رحيلي عن "فوكس نيوز"

قال مذيع "فوكس نيوز" ومقدم البرامج السابق الشهير، تاكر كارلسون، إنه يقضي وقتا رائعا بعد مغادرة الشبكة، وأنه لم يتناول العشاء مع زوجته في أمسيات أيام الأسبوع طيلة سبع سنوات.

وأشار لصحيفة ديلي ميل: "جيد حتى الآن أقضي وقتا رائعا".

وبحسب المذيع فإنه "لم يتناول العشاء مع زوجته في أمسيات أيام الأسبوع لمدة سبع سنوات".

ولدى سؤاله عن خططه للمستقبل، قال مقدم البرامج السابق مازحا إن "الوجبات الخفيفة" تنتظره.

واتفقت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ومقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون، في 24 أبريل على انفصال الأخير عن الشبكة.

وذكرت في بيانها أن آخر حلقات برنامج كارلسون كانت يوم الجمعة 21 أبريل.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه "صُدم" من رحيل المذيع المثير للجدل تاكر كارلسون المفاجئ عن قناة "فوكس نيوز".

وأضاف ترامب في لقاء تلفزيوني: "لقد صدمت.. أنا متفاجئ".

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المصدر: "ديلي ميل"