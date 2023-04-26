بايدن: أي هجوم نووي كوري شمالي سيفضي إلى نهاية نظامها

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من أن أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي لنهاية "نظام الزعيم كيم جونغ أون".

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سيوك يول: "أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول وسيفضي إلى نهاية أي نظام يقدم على تحرك كهذا".

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من جانبه، قال يون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على إجراء محادثات فورية بين زعيمي البلدين في حال قيام كوريا الشمالية بهجوم نووي، وتعهدتا برد ساحق وسريع وحاسم باستخدام جميع القدرات العسكرية للتحالف بما في ذلك الأسلحة النووية الأمريكية.

وذكر أن سيئول وواشنطن اتفقتا على تعزيز الردع الموسع بشكل كبير من أجل تحقيق السلام، اعتمادا على التفوق المطلق للقوة بدلا من السلام الوهمي القائم على حسن نية الطرف الآخر.

وأضاف أن البلدين اتفقا على إنشاء مجموعة استشارية نووية لتشغيل نظام الردع الموسع الجديد على وجه التحديد.

وقال يون إن الجانبين سيتبادلان المعلومات حول خطط عمليات الأسلحة النووية والإستراتيجية ردا على التهديدات الكورية الشمالية، وسيجريان مناقشات بانتظام حول طرق تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة التي تجمع بين القوات التقليدية المتقدمة والقوات النووية والأمريكية، وسيتم إبلاغ قادة البلدين بالنتائج.

المصدر: أ ف ب + يونهاب