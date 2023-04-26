بايدن: نبحث سبل تحقيق اختراق دبلوماسي في العلاقات مع بيونغ يانغ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تبحث عن سبل تحقيق "اختراق دبلوماسي" في العلاقات مع كوريا الشمالية.

وقال بايدن في أعقاب مباحثاته مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في واشنطن، يوم الأربعاء: "نواصل البحث عن الإمكانيات لتحقيق اختراق دبلوماسي جدي وجوهري مع كوريا الشمالية".

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وأشار إلى أن هذا ضروري "لتعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخفض مخاطر الانتشار النووي ومعالجة القلق المتعلق بقضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية".

وأكد بايدن أن واشنطن ملتزمة بتعهداتها الأمنية أمام كوريا الجنوبية، مؤكدا أن التعاون الدفاعي بن الجانبين لا يزال "ثابتا".

المصدر: نوفوستي