 
مباشر

بايدن: نبحث سبل تحقيق اختراق دبلوماسي في العلاقات مع بيونغ يانغ

أخبار العالم

بايدن: نبحث سبل تحقيق اختراق دبلوماسي في العلاقات مع بيونغ يانغ
AP Evan Vucci
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7ba

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تبحث عن سبل تحقيق "اختراق دبلوماسي" في العلاقات مع كوريا الشمالية.

وقال بايدن في أعقاب مباحثاته مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في واشنطن، يوم الأربعاء: "نواصل البحث عن الإمكانيات لتحقيق اختراق دبلوماسي جدي وجوهري مع كوريا الشمالية".

إقرأ المزيد
الرئيس الكوري الجنوبي يغادر إلى الولايات المتحدة
الرئيس الكوري الجنوبي يغادر إلى الولايات المتحدة

وأشار إلى أن هذا ضروري "لتعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخفض مخاطر الانتشار النووي ومعالجة القلق المتعلق بقضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية".

وأكد بايدن أن واشنطن ملتزمة بتعهداتها الأمنية أمام كوريا الجنوبية، مؤكدا أن التعاون الدفاعي بن الجانبين لا يزال "ثابتا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا