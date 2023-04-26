كييف: هناك نقاط إلتقاء بين خطتي السلام الأوكرانية والصينية

قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، إن خطتي السلام الأوكرانية والصينية تقومان على أرضية مشتركة، فيما كييف لم تكن تتوقع تحقيق نجاحات معينة من المفاوضات مع بكين.

وقال نيكيفوروف لقناة رادا التلفزيونية: "تم تبادل وجهات النظر. حيث قدم رئيس جمهورية الصين الشعبية شخصيا خطة السلام الصينية المقترحة، وتحدث فلاديمير زيلينسكي عن صيغته للسلام. من الجيد أن هناك بعض نقاط الإلتقاء. وهذا يمس عدم استخدام الأسلحة النووية، فضلا عن حرمة استخدام المرافق النووية الحكومية كرهائن. انطلاقا من هذه النقاط يمكن البدء وتوسيع الحوار".

وأضاف أن كييف تدرك أن هذا هو أول حوار جاد بعد انقطاع طويل، لذلك "لم يكن من المتوقع الخروج منه باتفاقات محددة. وأضاف نيكيفوروف أن من السابق لأوانه تقييم الحوار، لقد كان لقاء تمهيديا".

وخلص نيكيفوروف: "دعونا نرى ما سيأتي به (السفير الصيني السابق لدى روسيا لي هوي). كما فهمها، سيأتي للتعرف على موقفنا بمزيد من التفصيل، نحن إيجابيون للغاية.

في وقت سابق، أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى محادثة هاتفية مع زيلينسكي. وقال زيلينسكي إن المحادثة كانت طويلة وغنية بالمعلومات، وأعلن أيضا عن تعيين سفير لأوكرانيا في بكين.

المصدر: ريا نوفوستي