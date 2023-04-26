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لندن تنفي دعم كتيبة "آزوف" النازية في أوكرانيا

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لندن تنفي دعم كتيبة
Sputnik
لكتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية
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نفى نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، تدريب عسكرييه عناصر كتيبة "آزوف" النازية في أوكرانيا، أو تقديم أي دعم لهم.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن الوثائق الأمريكية السرية التي تسربت، أنّه في فبراير ومارس 2023، من بين 97 فردا من القوات الخاصة التابعة للناتو والعاملة في أوكرانيا، كان منهم 50 بريطانيا.

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وأضاف جيمس هيبي، في رده المكتوب على سؤال النائب كيني ماكاسكيل، عن حزب "ألبا" الاسكتلندي حول تقديم الجيش البريطاني "أي نصيحة أو مساعدة" لكتيبة "آزوف"*: "لا".

وفي السياق ذاته، تجنّب هيبي في رده المكتوب والمنشور، اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، الإجابة على سؤال حول تزويد قوات كييف بتوصيات حول كيفية خوض عمليات تفضي إلى إعادة محطة الطاقة النووية في زابوروجي إلى تحت سيطرتها.

وقال: "ندعم كافة الجهود التي تؤدي إلى الحد من المخاطر المحيقة بمحطة الطاقة النووية زابوروجي... ونُثني على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان السلامة في المحطة النووية".

"آزوف"* (كتيبة مصنّفة إرهابية ومحظورة في روسيا الاتحادية)

المصدر: نوفوستي

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