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إصابة صحفي إيطالي في مدينة خيرسون

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إصابة صحفي إيطالي في مدينة خيرسون
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن مراسل صحيفة "لا ريبوبليكا"، كورادو زونينو، أصيب خلال هجوم بطائرة مسيرة في الشطر الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف من مدينة خيرسون.

وقال تاياني على "تويتر": "الصحفي كورادو زونينو في صحيفة "لا ريبوبليكا"، الذي أصيب في كتفه خلال هجوم بطائرة بدون طيار في خيرسون بحالة جيدة ويخضع لرعاية سفارتنا في كييف".

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وأشار إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي، جورجا ميلوني، بالحادث وأعرب عن تضامنه مع ماوريتسيو موليناري، رئيس تحرير صحيفة "لا ريبوبليكا".

وأضاف: "نحن نتابع التطورات المحتملة للأحداث".

وتخضع 75٪ من أراضي مقاطعة خيرسون إلى السيطرة الروسية، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، يشمل الشطر الغربي من مدينة خيرسون، لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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