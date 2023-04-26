مقاتلات غربية تعترض طائرات حربية روسية فوق البلطيق

قالت قيادة سلاح الجو الألماني، في تغريدة على "تويتر"، إن مقاتلات ألمانية وبريطانية اكتشفت واعترضت ثلاث طائرات حربية روسية ورافقتها فوق مياه بحر البلطيق.

وأضافت القيادة في بيانها: "تم اعتراض طائرات استطلاع وتجسس فوق مياه البلطيق. بعد اكتشاف تحليق 3 طائرات حربية غريبة، انطلقت مقاتلات من طراز يوروفايتر ألمانية وبريطانية لتحديد هوية هذه الطائرات الحربية الثلاث. وتبين أن الأمر يتعلق بمقاتلتين من طراز سو-27، وطائرة تجسس الإلكتروني من طراز إيل-20".

Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies#VAPB@NATO@GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

ونوه البيان بأن الطائرات الروسية الثلاث حلقت مجددا في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق، بدون تشغيل إشارة جهاز إرسال واستقبال.

في يوم 14 أبريل، رافقت المقاتلات البريطانية والألمانية، ثلاث طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق.

في مارس الماضي تمت الإشارة إلى أن مقاتلات ألمانية وبريطانية، ستقوم بتنفيذ دوريات مشتركة في المجال الجوي لدول البلطيق الأعضاء في الناتو - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

المصدر: نوفوستي