نيكي هايلي تهاجم بايدن وتدعو لإقالته

وصفت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "أضعف رئيس في التاريخ الحديث"، وقالت إن الوقت قد حان لإقالته.

وأضافت هايلي في حديث مع قناة "فوكس نيوز": "كان بايدن أضعف رئيس في التاريخ الحديث . حان الوقت لإقالة جو بايدن وجعل أمريكا قوية مرة أخرى".

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وأشارت المندوبة الأمريكية السابقة، إلى أنه في ظل إدارة بايدن حصل الانسحاب "الكارثي" للقوات الغربية من أفغانستان.

وأضافت هايلي، أيضا أنه في ظل حكم الرئيس الحالي، تشهد الولايات المتحدة "أزمة حدودية غير مسبوقة" و "أسوأ تضخم منذ 40 عاما".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن رسميا، عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

المصدر: نوفوستي