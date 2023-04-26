قادة "الرباعية" يعقدون مؤتمرا أمنيا في سيدني الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء أنه سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة أمنية.

سينعقد الاجتماع في سيدني في 24 مايو المقبل، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها أستراليا "الحوار الأمني الرباعي".

وحضر ألبانيز قمة الحوار الأمني الرباعي في طوكيو بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء عقب انتخابات العام الماضي.

وقال ألبانيز في بيان "شركاء المجموعة الرباعية يستثمرون بعمق في نجاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مضيفا: "الاستفادة من قوتنا الجماعية تساعد أستراليا على تعزيز مصالحها، والتعامل بشكل أكثر فعالية مع احتياجات المنطقة".

وأكد "أننا في وضع أفضل دائما عندما نعمل مع أصدقائنا وشركائنا المقربين"، مذكرا بأن المجموعة الرباعية ملتزمة بدعم "منطقة محيطين هندي وهادئ منفتحة ومستقرة ومزدهرة، وتحترم السيادة، وتضمن الأمن والنمو للجميع".

وتابع قائلا: "أتطلع إلى مناقشة كيف يمكننا تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي نريد العيش فيها إلى جانب المؤسسات الإقليمية المهمة مثل رابطة آسيان، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، ورابطة حافة المحيط الهندي، وشركائنا الإقليميين الآخرين".

المصدر: AP